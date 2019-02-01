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Скабеева прокомментировала слухи о ее многомиллионной зарплате 

Ридус 1 час назад
Фото: Instagram
Ведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева заявила, что сведения о ее зарплате, которая якобы составляет четыре миллиона рублей в месяц, не соответствуют действительности.
По ее словам, эта цифра взята «с потолка».
«По социальным сетям идет просто поток сообщений с указанием моей якобы ежемесячной зарплаты, со взятой с потолка цифрой, без ссылок и подтверждений, — рассказала она в беседе с URA.RU.  — Ничего общего с реальностью эта информация не имеет».
Скабеева призналась, что для нее большой вопрос, кто это делает и зачем все это происходит.
Называть реальный размер своего заработка телеведущая отказалась.
При этом продюсер Александр Балковский заверил, что у журналистов «таких зарплат не бывает по определению». «Я могу предположить, что у очень талантливого корреспондента может быть 400 тысяч рублей в месяц, но никак не четыре миллиона», — пояснил он изданию.
Автор твита, опубликовавший информацию о 60 тысячах долларов, которые якобы ежемесячно зарабатывает Скабеева, указал на «источник в Останкино».
Ранее ведущий «Пусть говорят» развеял миф о миллионных гонорарах звезд.
До этого СМИ рассекретили доходы от участия в различных программах некоторых знаменитостей и медийных лиц.
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Общество , РИА Ura.ru
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