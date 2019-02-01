Норвежский министр обвинила Россию в загрязнении воздуха

Министр окружающей среды Норвегии Ула Эльвестуэн возложила на Россию ответственность за загрязнение воздуха на границе стран.

«На России лежит ответственность за сокращение выбросов», — приводит слова главы ведомства норвежское издание Barents Observer.

«Я подниму этот вопрос с российским министром природных ресурсов, когда встречусь с ним в Москве 19 февраля на заседании Норвежско-российской комиссии по окружающей среде», — добавила Эльвестуэн.

По данным издания, источником загрязнения якобы выступил металлургический комбинат «Норникеля» , расположенный на российской стороне границы.

Компания в ответ на публикации в СМИ сообщила, что приняла меры по ограничению производства после уведомления от Росгидромета о неблагоприятных метеорологических условиях.

Мэр расположенного недалеко от границы города Киркенес Рюне Рафаэльсен призвал действовать против комбината.

«Мы должны потребовать от производителей электромобилей, таких как Tesla, прекратить закупать никель у «Норникеля» до тех пор, пока они не наведут порядок», — заявил глава города.

Рафаэльсен заявил, что готов встретиться в Москве с представителями правительства для обсуждения вопроса.

Между тем, в Роспотребнадзоре заявили о том, что превышения содержания вредных веществ в воздухе на приграничном участке с Норвегией зафиксировано не было.

«Мы регулярно мониторим состояние атмосферного воздуха, в приграничном Печенгском районе станции контроля установлены в поселках Никель и Печенга, где есть металлургические предприятия, за последнее время превышений норм зафиксировано не было», — сказали в ведомстве, передает ТАСС.

В районной администрации также сообщали, что жалоб на ухудшение состояния воздуха от жителей поселков не поступало.