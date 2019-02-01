Член Совета Федерации Игорь Морозов не явился на дуэль с депутатом Верховной рады Бориславом Березой. Об этом рассказал в Facebook сам Береза.
«1 февраля 2019 года. 12-00. Я под ВР, а где же рязанское недоразумение? Видимо Морозов отморозился», — сказал Береза.
25 января сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал украинского депутата на дуэль, чтобы защитить честь журналистки Ольги Скабеевой, которую Береза толкнул и оскорбил в кулуарах ПАСЕ.
«Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: вы выбираете любое оружие мира, я — с пистолетом Ивана Козлова "Удав". Дистанция — 100 метров», — написал российский парламентарий.
Береза вызов принял и назвал дату и место: 1 февраля, 12.00, перед зданием Верховной рады в Киеве.
Позже Морозов назвал Березу «трусом» за выбор места, поскольку, по его словам, украинский депутат прекрасно осведомлен, что тот не сможет приехать в Киев.
«Он лично голосовал за закон, который лишает россиян права свободного посещения Украины. Потому мне туда попасть нельзя физически. Это первое. А второе — этот трус не знает, что для таких вызовов выбирается третья страна. В современных условиях это — театр военных действий. Афганистан, Сирия, Ливия. Вот я его жду там», — заявил Морозов «Комсомольской правде».