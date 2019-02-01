Готовый стреляться за Скабееву российский сенатор не приехал на дуэль в Киев

«1 февраля 2019 года. 12-00. Я под ВР, а где же рязанское недоразумение? Видимо Морозов отморозился», — сказал Береза.

25 января сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал украинского депутата на дуэль, чтобы защитить честь журналистки Ольги Скабеевой, которую Береза толкнул и оскорбил в кулуарах ПАСЕ.

«Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: вы выбираете любое оружие мира, я — с пистолетом Ивана Козлова "Удав". Дистанция — 100 метров», — написал российский парламентарий.

Береза вызов принял и назвал дату и место: 1 февраля, 12.00, перед зданием Верховной рады в Киеве.

Позже Морозов назвал Березу «трусом» за выбор места, поскольку, по его словам, украинский депутат прекрасно осведомлен, что тот не сможет приехать в Киев.