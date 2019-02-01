Штраф за неявку в военкомат может вырасти в десять раз

Наказание будет относиться даже к призывникам, не получившим повестку, сообщается в пояснительной записке, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности. Там также уточняется, что обязанность прийти в военкомат, как и заплатить налоги или получить паспорт, носит «публично-правовой характер».

Если законопроект пройдёт все стадии рассмотрения и будет подписан президентом, то штраф за уклонение от медобследования и умышленную потерю или порчу документов воинского учёта с 1 января 2020 года составит от одной до пяти тысяч рублей. Такая же санкция грозит за «непредставление в военный комиссариат».

Кроме того, предлагается начинать административные расследования в случае уклонения.

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