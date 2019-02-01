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Штраф за неявку в военкомат может вырасти в десять раз 

News.ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва"
Проект закона о повышении размера штрафов за неявку в военный комиссариат внесён в Государственную думу. Инициативу предложил депутат «Единой России» Андрей Красов.
Наказание будет относиться даже к призывникам, не получившим повестку, сообщается в пояснительной записке, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности. Там также уточняется, что обязанность прийти в военкомат, как и заплатить налоги или получить паспорт, носит «публично-правовой характер».
Если законопроект пройдёт все стадии рассмотрения и будет подписан президентом, то штраф за уклонение от медобследования и умышленную потерю или порчу документов воинского учёта с 1 января 2020 года составит от одной до пяти тысяч рублей. Такая же санкция грозит за «непредставление в военный комиссариат».
Кроме того, предлагается начинать административные расследования в случае уклонения.
Ранее News.ru писал, что в России утвердили новый перечень профессий для прохождения альтернативной службы. Не желающие брать в руки оружие могут стать артистами балета.
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Общество , Армия , Андрей Красов , Единая Россия , Госдума
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