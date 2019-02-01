В якутской школе отказались принять русскоязычных детей

Руководство национальной школы «Айыы Кыhата» в Якутске и родители некоторых учеников выступили против открытия русскоязычных классов. Об этом сообщает SakhaPress.ru.

По данным издания, между жителями 203-го микрорайона Якутска и школой разгорелся конфликт. Сейчас дети местных жителей ходят либо в филиал школы номер 33, который скоро закроется, либо ездят в другие районы города. Некоторые из них не говорят на якутском языке.

Родители хотели отдать детей в недавно открывшуюся в микрорайоне «Айыы Кыhата». Однако директор школы сказала им, что мест нет, и она не будет принимать русскоязычных детей.

Представитель родительского комитета «Айыы Кыhата» Владимир Ю. заявил SakhaPress.ru, что открытие русскоязычных классов «противоречит концепции обучения». Мужчина заявил, что они ждали открытия национальной школы 14 лет, поэтому жители района тоже «могут подождать». По его данным, в 2021 году там откроют общеобразовательную школу.

Жители 203 микрорайона обратились с жалобами в управление образования Якутска и прокуратуру . В управлении им пообещали, что русскоязычные классы откроются, если будет достаточное количество заявлений. Однако родители утверждают, что школа заявления не принимает.

Начальник управления образования Якутска Алексей Семенов заявил, что «выход из ситуации будет найден». По его словам, детей могут распределить по близлежащим школам.