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Призывников заставят самостоятельно приходить за повестками 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Россиян призывного возраста решили заставить являться за повестками в армию самостоятельно. Через четыре дня Госдума вернется к обсуждению соответствующего законопроекта, свидетельствует официальный сайт нижней палаты парламента.
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 31 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"» был внесен в Госдуму в начале прошлого года, а весной принят в первом чтении.
Согласно его тексту, направленные по почте повестки будут признаваться доставленными, даже если их получил не сам призывник, а его родственник.
Кроме того, подлежащих призыву россиян, не получивших повестку к окончанию призывного периода, решили обязать являться в военкомат и получать ее самостоятельно не позднее дня начала следующего периода призыва.
«Законопроект направлен на повышение эффективности правового механизма вручения гражданам повесток», — сказано в пояснительной записке к нему.
Также законопроект предусматривает десятикратное увеличение штрафов за все нарушения в области воинского учета. Уклонистам придется заплатить от одной до пяти тысяч рублей, а кроме того "денежное наказание" вырастет за уклонение от медицинского обследования или умышленные порчу или утрату документов.
5 февраля 2019 года истекает срок представления поправок к проекту федерального закона.
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Общество , Госдума
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