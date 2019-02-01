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Россиянка боялась получать паспорт до 63 лет 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Омске 63-летняя женщина, которая вовремя не поменяла советские документы на российские, а затем боялась сделать это из-за грозившего ей штрафа, получила первый в своей жизни документ гражданина Россия. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает сайт областного УМВД.
«Оперативно связавшись с женщиной, полицейские разобрались в ситуации, объяснили ей порядок действий и оказали помощь в предоставлении государственной услуги по замене недействительного паспорта», — сообщили в полиции, отметив, что узнали о ситуации от местных журналистов.
Оплатить штраф пенсионерке удалось благодаря проходившей в регионе межведомственной акции «Милосердие».
Размер штрафа составляет три тысячи рублей, которые женщина по каким-то причинам не могла найти, уточняет РИА Новости. При этом из-за отсутствия действительного документа жительница Омска не могла оформить пенсию и другие льготы.
В декабре 2018 года сообщалось о похожей истории, в которой, однако женщине не помогли. Жительнице Читы, которая за 25 лет не решилась сдать советский паспорт, отказали в получении российского. 60-летняя женщина решила разобраться с документами, чтобы оформить пенсию. Ранее этим вопросом она не занималась, так как в этом не было необходимости. Женщина подала заявление в прокуратуру, разбирательство продолжается.
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Общество , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости
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