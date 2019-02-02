В Госдуме предложили изымать имущество при незаконном пересечении границы

Госдуме предложили применять конфискацию имущества как меру уголовно-правового характера в случае незаконного пересечения государственной границы России . С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин

Как отмечается в законопроекте (есть в распоряжении RT), «этот вид иной уголовно-правовой меры представляет собой принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства всего или части имущества осуждённого лица».

В тексте указывается, что данная норма является «единственным видом правовой санкции, законодательное закрепление и применение которой прямо предписано международным правом, как обязанность государства».

Шерин отметил, что проект внесёт поправки в действующее законодательство.

Он направлен на заключение в Верховный суд России и правительство для последующего внесения в Госдуму.

«В настоящее время возможности применения такой специальной конфискации весьма ограничены, так как речь идёт в основном лишь об имуществе, полученном осуждённым в результате совершения преступления, о доходах, полученных от этого имущества, а также об орудиях и иных средствах совершения преступления принадлежащих обвиняемому. Новый законопроект же предусматривает возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества как иной уголовно-правовой меры за незаконное пересечение границ. Речь идёт об использовании самоходного плавающего транспортного средства, механического транспортного средства или воздушного судна, либо иного транспортного средства передвижения с целью пересечения Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда», — отметил Шерин.

Данная норма, по словам депутата, необходима, так как зачастую такое преступление совершается с использованием тех средств передвижения, которые могут нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий.

«Законопроект не противоречит положениям заключённых международных договоров Российской Федерации, не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов. Принятие законопроекта не влияет на достижение целей государственных программ России», — подчеркнул Шерин.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую государственную границу и вошли в территориальные воды страны, после чего были задержаны.