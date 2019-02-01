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Пётр Верзилов опроверг сообщения о домогательствах со стороны Кевина Спейси 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Активист назвал шуткой слова бывшей супруги Надежды Толоконниковой о приставаниях голливудского актёра во время съёмок сериала «Карточный домик».
Верзилов заявил радиостанции «Говорит Москва», что на съёмках «всё было замечательно».
«Ой, да Надя пошутила. Это у нас такие шутки. Нет-нет, всё замечательно было. Мы просто снимались в «Карточном домике», и там, конечно, ничего такого не было. Это шутка. Мы профессионально участвовали в съёмках вместе и всё. Всё было замечательно. Ну, да, мы так шутим на разные темы. Мы просто люди, любящие шутить».
29-летняя участница Pussy Riot и бывшая жена Верзилова Надежда Толоконникова в интервью RTVi рассказала о съёмках в «Карточном домике». На вопрос о впечатлениях о сыгравшем в сериале Кевине Спейси она ответила: «Он всегда очень открыто ведёт себя по отношению к симпатичным мальчикам, которые появляются в его круге. В какой-то момент этим мальчиком стал Петя Верзилов».
Кевина Спейси неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Первым такое заявление сделал актёр Энтони Рэпп. По его словам, попытка домогательства была осуществлена, когда ему было 14 лет.
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Общество , Шоу-бизнес , Энтони Рэпп , Кевин Спейси , Радиостанция "Говорит Москва"
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