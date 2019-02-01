Пётр Верзилов опроверг сообщения о домогательствах со стороны Кевина Спейси

Активист назвал шуткой слова бывшей супруги Надежды Толоконниковой о приставаниях голливудского актёра во время съёмок сериала «Карточный домик».

«Ой, да Надя пошутила. Это у нас такие шутки. Нет-нет, всё замечательно было. Мы просто снимались в «Карточном домике», и там, конечно, ничего такого не было. Это шутка. Мы профессионально участвовали в съёмках вместе и всё. Всё было замечательно. Ну, да, мы так шутим на разные темы. Мы просто люди, любящие шутить».

29-летняя участница Pussy Riot и бывшая жена Верзилова Надежда Толоконникова в интервью RTVi рассказала о съёмках в «Карточном домике». На вопрос о впечатлениях о сыгравшем в сериале Кевине Спейси она ответила: «Он всегда очень открыто ведёт себя по отношению к симпатичным мальчикам, которые появляются в его круге. В какой-то момент этим мальчиком стал Петя Верзилов».