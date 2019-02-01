Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram удалил пост Симоньян о помощи ополченцу ДНР 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Администрация Instagram удалила пост главного редактора канала RT и Sputnik Маргариты Симоньян, в котором журналистка объявила сбор средств на лечение ополченца ДНР, который получил серьёзные ранения при обороне донецкого аэропорта.
В сообщении, которое Симоньян выставила на всеобщее обозрение, говорится, что журналистка нарушила правила сообщества, поэтому пост был удалён.
«Мы хотим, чтобы Instagram был безопасным для всех», — констатировала администрация соцсети, подчеркнув, что, если женщина ещё раз нарушит правила, её аккаунт может быть заблокирован.
«Смачно и с удовольствием»: Симоньян плюнули в лицо
Симоньян отреагировала на политику сообщества комментарием о том, что Instagram заботится о безопасности всех, «кроме тех, кто им не нравится».
Пост о помощи ополченцу ДНР Мусе Умаханову журналистка опубликовала в рамках проекта «Дальше Действовать Будем М». В сообщении говорилось о том, что мужчина участвовал в боях за донецкий аэропорт в 2016 году, где получил огнестрельное ранение, в результате чего у него оказалось парализована половины тела. Симоньян призвала всех неравнодушных поучаствовать в сборе средств на реабилитацию Умаханова, однако, в ночь на 1 февраля пост был удалён администрацией Instagram.
Комментарии77
Общество , Видео , Маргарита Симоньян , ИА Sputnik
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Интернет В мире
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение