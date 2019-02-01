Instagram удалил пост Симоньян о помощи ополченцу ДНР

Администрация Instagram удалила пост главного редактора канала RT и Sputnik Маргариты Симоньян , в котором журналистка объявила сбор средств на лечение ополченца ДНР, который получил серьёзные ранения при обороне донецкого аэропорта.

«Мы хотим, чтобы Instagram был безопасным для всех», — констатировала администрация соцсети, подчеркнув, что, если женщина ещё раз нарушит правила, её аккаунт может быть заблокирован.

Симоньян отреагировала на политику сообщества комментарием о том, что Instagram заботится о безопасности всех, «кроме тех, кто им не нравится».

Пост о помощи ополченцу ДНР Мусе Умаханову журналистка опубликовала в рамках проекта «Дальше Действовать Будем М». В сообщении говорилось о том, что мужчина участвовал в боях за донецкий аэропорт в 2016 году, где получил огнестрельное ранение, в результате чего у него оказалось парализована половины тела. Симоньян призвала всех неравнодушных поучаствовать в сборе средств на реабилитацию Умаханова, однако, в ночь на 1 февраля пост был удалён администрацией Instagram.