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СМИ узнали, как личный врач Буша вылечил мать Ельцина 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Экс-президент США Джордж Буш-старший присылал в Россию американских медиков для лечения матери российского лидера Бориса Ельцина. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на рассекреченные архивы 41-го главы США.
В одной из расшифровок приведен разговор Буша-старшего с Ельциным. Американский президент задал ему вопрос о «матушке», а Ельцин в ответ поблагодарил его за «человечность».
«Спасибо тебе, Джордж, за мгновенный отклик. Спасибо, что выслал своего личного терапевта и главного кардиохирурга флота США», — заявил он.
Ельцин отметил, что медики помогли, женщина частично оправилась и начала ходить.
«Комсомольская правда» отмечает, что ранее о лечивших мать Ельцина американских врачах нигде не сообщалось.
По данным «КП», разговор президентов состоялся в сентябре 1992 года, а мать российского президента скончалась в 1993 году. Ей было 85 лет.
В ходе той же беседы Ельцин попросил передать жене Буша Барбаре наилучшие пожелания от его супруги Наины. Также российский президент заявил, что молится за переизбрание Буша, хотя «всю жизнь был атеистом».
Комментарии1
Общество , БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ , Борис Ельцин , Комсомольская правда , США
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