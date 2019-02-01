СМИ узнали, как личный врач Буша вылечил мать Ельцина

В одной из расшифровок приведен разговор Буша-старшего с Ельциным. Американский президент задал ему вопрос о «матушке», а Ельцин в ответ поблагодарил его за «человечность».

«Спасибо тебе, Джордж, за мгновенный отклик. Спасибо, что выслал своего личного терапевта и главного кардиохирурга флота США», — заявил он.

Ельцин отметил, что медики помогли, женщина частично оправилась и начала ходить.

«Комсомольская правда» отмечает, что ранее о лечивших мать Ельцина американских врачах нигде не сообщалось.

По данным «КП», разговор президентов состоялся в сентябре 1992 года, а мать российского президента скончалась в 1993 году. Ей было 85 лет.

В ходе той же беседы Ельцин попросил передать жене Буша Барбаре наилучшие пожелания от его супруги Наины. Также российский президент заявил, что молится за переизбрание Буша, хотя «всю жизнь был атеистом».