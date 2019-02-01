Можно ли игнорировать телефонных террористов

Новая волна телефонного терроризма, пришедшего с Украины , вызвала целый вал предложений о способах борьбы с этой напастью. Один вопрос больше всего волнует публику: если телефонный терроризм не предупреждает ни о каких реально заложенных бомбах, может быть, и вовсе не стоит на него реагировать?

Очередная массовая эвакуация общественных зданий — на этот раз в Москве . Сообщения о «минировании» кинотеатров, технологического университета и торгового центра поступили, как это в последнее время бывает часто, с территории Украины.

Кроме Москвы предупреждения о бомбах получили общественные заведения Санкт-Петербурга Самары и ряда других городов-миллионников. Разумеется, во всех случаях предупреждения были фальшивыми, то есть речь идёт о телефонном терроризме.

Точнее, правильнее его называть «интернет-терроризмом» — звонки осуществляются с использованием VoIP-технологий. Злоумышленники используют программы вроде всем известного Skype, чтобы звонить из интернета на номера спецслужб или непосредственно в кинотеатры, университеты, ТЦ и так далее. Впрочем, некоторые даже не утруждают себя звонками, отправляя «предупреждения» по электронной почте.

Согласно существующим правилам, спецслужбы обязаны реагировать на все звонки с предупреждением о заложенных бомбах и проводить эвакуацию, после чего обследовать здание со служебными собаками. Это дорого, и неудивительно, что появляются предложения прекратить реагировать на сообщения о бомбах.

Известный писатель Сергей Лукьяненко написал, что есть три очевидных пути реагирования на интернет-террор, который с большой вероятностью осуществляется с территории Украины. Первый — абсолютно нереальный — обратиться в украинскую полицию, которая явным образом не отреагирует. Второй — тоже нереальный, хотя на Украине и на Западе многие уверены в обратном — вычислить террористов и отправить к ним небольшую карательную группу. Третий — «реальный, но противный» — устроить ответные «минирования» на Украине, но это, как подчёркивает писатель, «не наши методы».

Поэтому писатель предлагает вовсе не реагировать на угрозы, потому что реальные террористы, как правило, не предупреждают о заложенных бомбах.

С Лукьяненко согласен Владимир Жириновский , который предлагает не реагировать на звонки с предупреждениями о терактах:

«Если настоящий террорист хочет что-то взорвать — он не будет предупреждать об этом, потому что ему нужно, чтобы в этом месте было как можно больше людей — потенциальных жертв. А если звонит — значит, это ложь, направленная на то, чтобы запугивать людей, чтобы СМИ бросились об этом сообщать, чтобы тысячи человек переживали, росло число сердечных приступов, инсультов», — перечисляет политик.

Отметим, что во время предыдущей массовой волны интернет-террора, осенью 2017 года, секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил, что игнорировать предупреждения, даже заведомо ложные, спецслужбы не могут:

«Не реагировать на телефонные угрозы нельзя, поскольку в огромном массиве ложных сообщений может быть скрыта и реальная угроза. Главная задача правоохранительных органов и спецслужб — это предотвратить теракт, поэтому они вынуждены отрабатывать каждое подобное сообщение», — сказал тогда Патрушев.

Совбез является конституционным органом, осуществляющим подготовку решений президента в области обеспечения безопасности, поэтому, если за прошедшие полтора года Патрушев не изменил своей точки зрения, спецслужбы и дальше будут отрабатывать каждый звонок. Несмотря на то, что в России пока что не было ни одного известного общественности случая, когда благодаря телефонному звонку удалось предотвратить террористический акт.

Напомним, что террористы предупреждают о взрыве, когда хотят нанести ущерб инфраструктуре, не убивая мирных граждан. Так делали ирландские ирредентисты, а также баскские и корсиканские сепаратисты в Европе во второй половине прошлого века. Еврейские террористы из организации «Иргун», когда заминировали в 1946 году отель «Царь Давид», за 20 минут до взрыва позвонили на коммутатор отеля, в газету Palestine Post и во французское консульство, но эвакуация по неизвестным причинам не была произведена, погибли 91 человек, не считая террориста.

Видимо, в том числе и поэтому в методички всех спецслужб мира записано железное правило «проверять любое предупреждение о возможном взрыве».

Разумеется, большинству обывателей ближе точка зрения Лукьяненко. Раз уж мы не можем дотянуться до украинских «доблестных» интернет-воинов и не готовы устроить Украине ответный вал эвакуаций, то зачем в принципе нервировать людей, мешать студентам учиться, эвакуировать торговые центры, а уж тем более — больницы.

Но, к счастью, за безопасность граждан в России отвечают специалисты, а не обыватели.

Возможно, в свете всё чаще и чаще происходящих волн фальшивых «интернет-минирований» спецслужбы скорректируют свои методички с учетом новых технологий видеонаблюдения и отслеживания, откуда в реальности поступил звонок или электронное письмо. А возможно, оставят всё как есть, чтобы в случае реальной чрезвычайной ситуации у сотрудников университетов, кинотеатров, торговых центров и больниц был наработанный опыт эвакуации людей.

Одно не оставляет сомнения: интернет-террористы, где бы они ни находились, должны быть пойманы и наказаны — пусть не сейчас, а позже. Но наказание должно быть суровым и неотвратимым.