Число детей-сирот в России сокращается

В российских детдомах сегодня воспитываются более 73 тысяч сирот. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова , отметив, что наблюдается положительная динамика по сокращению численности сирот. Все чаще детей усыновляют, а детдома закрываются.

Данные мониторинга Минпросвещения Голикова представила на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По данным на конец 2018 года функционирует 1333 государственных и 8 негосударственных организаций для детей-сирот.

В свою очередь Ura.ru со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Прикамье Павла Микова сообщает, что в городе Нытва Пермского края начал разваливаться новый многоквартирный дом. Он был построен для сирот — выпускников детских домов.

Дому всего три года, он был построен за счет краевого бюджета. Но возведен на болоте, без соблюдения правил и норм строительства.

Ранее руководитель благотворительного фонда Альберт Сарбалаев в эфире НСН заявил, почему в России так остро стоит проблема обеспечения детей-сирот жильем.