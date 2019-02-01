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Число детей-сирот в России сокращается 

Национальная Служба Новостей 30 минут назад
Фото: nsn.fm
В российских детдомах сегодня воспитываются более 73 тысяч сирот. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что наблюдается положительная динамика по сокращению численности сирот. Все чаще детей усыновляют, а детдома закрываются.
Данные мониторинга Минпросвещения Голикова представила на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
По данным на конец 2018 года функционирует 1333 государственных и 8 негосударственных организаций для детей-сирот.
В свою очередь Ura.ru со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Прикамье Павла Микова сообщает, что в городе Нытва Пермского края начал разваливаться новый многоквартирный дом. Он был построен для сирот — выпускников детских домов.
Дому всего три года, он был построен за счет краевого бюджета. Но возведен на болоте, без соблюдения правил и норм строительства.
Ранее руководитель благотворительного фонда Альберт Сарбалаев в эфире НСН заявил, почему в России так остро стоит проблема обеспечения детей-сирот жильем.
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Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Павел Миков , Правительство РФ
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