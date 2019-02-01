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В Подмосковье установят 15 тысяч видеокамер в 2019 году 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / Stnazkul
На территории Московской области планируется установить 15 тысяч дополнительных видеокамер, интегрированных в систему "Безопасный регион", на сегодняшний день в Подмосковье их насчитывается около 30 тысяч, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.
"В настоящее время общее количество видеокамер, работающих в системе "Безопасный регион" на территории Подмосковья, составляет 28,5 тысячи. В 2019 году к ним планируется добавить еще 15 тысяч", — сказал Пестов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Вице-губернатор подчеркнул, что в основном видеокамеры будут установлены на входных группах в подъезды многоквартирных домов. Это позволит расширить жизненное пространство, в котором жители Московской области могут чувствовать себя защищенными, уточнил он.
"Безопасный регион" — это централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации, которая является профилактикой правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости, уточняется в сообщении. По информации пресс-службы, видеокамерами уже оборудованы места массового пребывания людей в Московской области — парки, центральные площади и перекрестки, а также социально значимые объекты — детские сады, школы и т.д.
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Общество , Московская область
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