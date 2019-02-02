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Кремль соболезнует потерявшей дочь оппозиционерке 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: facebook.com
Соболезнования активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко в связи со смертью дочери выразили в Кремле. Это сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы приносим соболезнования семье, родным и близким… Каждый раз любая смерть — это трагедия», — цитирует Пескова телеканал «Дождь».
Как писал ранее News.ru, старшая дочь активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которую отправили под домашний арест после обвинений в сотрудничестве с «нежелательной организацией», умерла в реанимации. Трагедия произошла после того, как следователь разрешил арестованной оппозиционерке увидеться с больным ребёнком.
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