Кремль соболезнует потерявшей дочь оппозиционерке 

Соболезнования активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко в связи со смертью дочери выразили в Кремле. Это сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы приносим соболезнования семье, родным и близким… Каждый раз любая смерть — это трагедия», — цитирует Пескова телеканал «Дождь».
Как писал ранее News.ru, старшая дочь активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которую отправили под домашний арест после обвинений в сотрудничестве с «нежелательной организацией», умерла в реанимации. Трагедия произошла после того, как следователь разрешил арестованной оппозиционерке увидеться с больным ребёнком.