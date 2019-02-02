Кремль соболезнует потерявшей дочь оппозиционерке

«Мы приносим соболезнования семье, родным и близким… Каждый раз любая смерть — это трагедия», — цитирует Пескова телеканал «Дождь».

Как писал ранее News.ru, старшая дочь активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которую отправили под домашний арест после обвинений в сотрудничестве с «нежелательной организацией», умерла в реанимации. Трагедия произошла после того, как следователь разрешил арестованной оппозиционерке увидеться с больным ребёнком.