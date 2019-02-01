«Паша Пилорама» попал в список Титова

Предприниматель Павел Митрофанов , по прозвищу «Паша-пилорама», был включён в список Титова, перечень беглых бизнесменов, осуждённых в России , для которых уполномоченный по правам предпринимателей намерен добиваться свободного возвращения на Родину, сообщает РБК со ссылкой на слова представителя бизнес-омбудсмена.

Павел Митрофанов, бывший совладелец «Бурнефтегаза», проданного « Башнефти за $1 млрд, в мае 2018 года был заочно осуждён на 8 лет колонии общего режима за дачу взятки и приготовление к преступлению. По версии следствия, предприниматель через посредника передал 100 тысяч рублей полицейскому за организацию встречи с Гендриком Мундутем, арестованным по делу о хищении у ВТБ $780 млн Во второй части обвинения говорится, что Митрофанов предлагал несколько миллионов рублей за изменение меры пресечения Мундутю и переквалификацию уголовного дела на менее тяжкую статью. Митрофанов своей вины не признал, заявив, что дело было сфабриковано с целью отстранить его от управления бизнесом. С 2017 года предприниматель находится в Латвии в статусе беженца.

По информации РБК, Митрофанов сам подал заявку на включение в список Титова . Между тем его адвокаты готовятся подать ходатайство на пересмотр уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Я семь лет боролся с правовым беспределом, надеялся на суды, но увы. Сейчас появился шанс пересмотреть приговор». — приводит издание слова бизнесмена.

Заявление Митрофанова сначала должно пройти экспертизу в Москве. Если доводы, изложенные в нём, найдут одобрение экспертов, бизнес-омбудсмен направит обращения по уголовному делу к генеральному прокурору и главе следственного комитета

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов вносит в свой список имена бизнесменов, которые находятся за рубежом, но желают вернуться в Россию. В обмен на изменение меры пресечения не связанной с лишением свободы, предприниматели должны пойти на сделку со следствием. Таким образом добились отмены уголовного преследования бизнесмены Василий Дякун, Владимир Зюзин и Семена Москотов.