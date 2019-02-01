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Главврач тутаевской ЦРБ ответил пациентам, назвавшим больницу «концлагерем» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный врач тутаевской ЦРБ Валентин Карбаинов раскритиковал пациентов, опубликовавших фото о состоянии медучреждения.
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых запечатлены палаты с обшарпанными стенами и отваливающейся штукатуркой, а также кровати с грязными матрасами. В подписи автор снимков сравнил такие условия с "концлагерными помещениями". В комментариях к фото бывшие пациенты отметили, что подобная ситуация в больнице не меняется на протяжении 20 лет.
Карбаинов подчеркнул, что жалоб от населения по поводу антисанитарии не поступало, однако отрицать подлинность снимков не стал.
"А то я без них не знаю, чем я занимаюсь. Грязь люди собирают", — сказал Карбаинов в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Главврач добавил, что руководство больницы намерено просить о выделении средств на ремонт больницы и сможет закончить работы в течение трех-четырех месяцев после получения финансирования.
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Общество , Радиостанция "Говорит Москва"
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