Главный врач тутаевской ЦРБ Валентин Карбаинов раскритиковал пациентов, опубликовавших фото о состоянии медучреждения.
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых запечатлены палаты с обшарпанными стенами и отваливающейся штукатуркой, а также кровати с грязными матрасами. В подписи автор снимков сравнил такие условия с "концлагерными помещениями". В комментариях к фото бывшие пациенты отметили, что подобная ситуация в больнице не меняется на протяжении 20 лет.
Карбаинов подчеркнул, что жалоб от населения по поводу антисанитарии не поступало, однако отрицать подлинность снимков не стал.
"А то я без них не знаю, чем я занимаюсь. Грязь люди собирают", — сказал Карбаинов в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Главврач добавил, что руководство больницы намерено просить о выделении средств на ремонт больницы и сможет закончить работы в течение трех-четырех месяцев после получения финансирования.