Главврач тутаевской ЦРБ ответил пациентам, назвавшим больницу «концлагерем»

Главный врач тутаевской ЦРБ Валентин Карбаинов раскритиковал пациентов, опубликовавших фото о состоянии медучреждения.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых запечатлены палаты с обшарпанными стенами и отваливающейся штукатуркой, а также кровати с грязными матрасами. В подписи автор снимков сравнил такие условия с "концлагерными помещениями". В комментариях к фото бывшие пациенты отметили, что подобная ситуация в больнице не меняется на протяжении 20 лет.

Карбаинов подчеркнул, что жалоб от населения по поводу антисанитарии не поступало, однако отрицать подлинность снимков не стал.

"А то я без них не знаю, чем я занимаюсь. Грязь люди собирают", — сказал Карбаинов в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Главврач добавил, что руководство больницы намерено просить о выделении средств на ремонт больницы и сможет закончить работы в течение трех-четырех месяцев после получения финансирования.