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Скабеева испекла торт украинскому министру 

Рамблер 46 минут назад
Российская журналистка Ольга Скабеева и ее коллеги по шоу «60 минут» испекли торт в виде Украины для министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Об этом она рассказала в своем инстаграме и в эфире канала «Россия».
Два дня назад Омеляну исполнилось 40 лет. Тогда же его пресс-секретарь Марина Томко опубликовала в своем фейсбуке снимок торта, который был преподнесен министру коллегами. Томко описала его как «развалины Кремля».
На другом снимке именинник ест «звезду Спасской башни», а рукава его рубашки застегнуты запонками цветов флага Украинской повстанческой армии.
«Обычная русофобия», — объяснила сама Томко, сопроводив публикацию соответствующим тегом.
Уже вчера вечером Ольга Скабеева разместила в своем инстаграме видео с другим, «годным», тортом для Омеляна и пообещала «все объяснить» в эфире «60 минут».
«Пусть господин Омелян потребляет Украину», — и впрямь объяснила она.
Торт в форме Украины покрыт глазурью цветов ее флага. При этом Донбасс окрашен в красный цвет.
Комментарии1
Общество , Видео , Владимир Омелян , Украинская повстанческая армия
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