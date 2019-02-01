Скабеева испекла торт украинскому министру

Два дня назад Омеляну исполнилось 40 лет. Тогда же его пресс-секретарь Марина Томко опубликовала в своем фейсбуке снимок торта, который был преподнесен министру коллегами. Томко описала его как «развалины Кремля».

На другом снимке именинник ест «звезду Спасской башни», а рукава его рубашки застегнуты запонками цветов флага Украинской повстанческой армии

«Обычная русофобия», — объяснила сама Томко, сопроводив публикацию соответствующим тегом.

Уже вчера вечером Ольга Скабеева разместила в своем инстаграме видео с другим, «годным», тортом для Омеляна и пообещала «все объяснить» в эфире «60 минут».

«Пусть господин Омелян потребляет Украину», — и впрямь объяснила она.

Торт в форме Украины покрыт глазурью цветов ее флага. При этом Донбасс окрашен в красный цвет.