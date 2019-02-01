Россия избавится от импорта продуктов с ГМО

генно-модифицированных организмов (ГМО), в их использовании нет необходимости, рассказала в интервью России не планируется разрешать производство продуктов с содержанием(ГМО), в их использовании нет необходимости, рассказала в интервью "Российской газете" заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут

Сейчас в стране в соответствии с законом запрещено выращивать продукцию с ГМО, отметила она. "В ближайшей, даже в среднесрочной перспективе, мы вполне обойдемся без ГМО, сможем прокормить себя и поставлять сельхозпродукцию на зарубежные рынки. Нам ГМО точно не нужно", — сказала замминистра.

В рамках пятилетнего плана развития агропромышленного комплекса планируется ввести в оборот от 5 до 10 миллионов гектаров земель, что позвонит увеличивать объемы сельхозпроизводства без использования ГМО. Также проводится постоянная работа по увеличению урожайности, пояснила замминистра. Кроме того, планируется замещать зарубежные корма, которые часто содержат ГМО, отечественными. "В рамках пятилетней программы будут увеличены посевы сои, есть отдельная программа по Дальнему Востоку", — привела пример Оксана Лут.

Единого мнения о влиянии ГМО на здоровье человека пока нет. Но есть мнения, что трансгенные продукты могут нанести вред здоровью, отметила она. Потому если есть возможность, стоит обойтись без использования трансгенных продуктов.

Полный текст интервью с заместителем министра сельского хозяйства Оксаной Лут читайте в ближайшем номере "Российской газеты".