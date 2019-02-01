Дагестанские коровы создали угрозу для авиасообщения

На привокзальной площади аэропорта Махачкалы внезапно появился крупный рогатый скот. Безнадзорных коров поймали. Теперь собираются возбудить дело об административной ответственности.

Отловленных коров разместили в специальном загоне. Работники аэропорта Махачкалы дождались, пока хозяева животных обнаружат пропажу и придут за своими буренками. Факт передачи животных был зафиксирован. Все материалы будут переданы в полицию для последующего составления протокола об административном правонарушении, а именно бесконтрольном выпасе скота.

Случай с коровами близ аэропорта Махачкалы — далеко не единственный. Уже давно существует проблема бесконтрольно пасущихся коров, овец и коз на территориях, которые прилегают к воздушной гавани. Каждый день сотрудники аэропорта вынуждены отгонять животных, которые уничтожают зеленые насаждения и мешают пассажирам.