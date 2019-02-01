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Дагестанские коровы создали угрозу для авиасообщения 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На привокзальной площади аэропорта Махачкалы внезапно появился крупный рогатый скот. Безнадзорных коров поймали. Теперь собираются возбудить дело об административной ответственности.
Отловленных коров разместили в специальном загоне. Работники аэропорта Махачкалы дождались, пока хозяева животных обнаружат пропажу и придут за своими буренками. Факт передачи животных был зафиксирован. Все материалы будут переданы в полицию для последующего составления протокола об административном правонарушении, а именно бесконтрольном выпасе скота.
Случай с коровами близ аэропорта Махачкалы — далеко не единственный. Уже давно существует проблема бесконтрольно пасущихся коров, овец и коз на территориях, которые прилегают к воздушной гавани. Каждый день сотрудники аэропорта вынуждены отгонять животных, которые уничтожают зеленые насаждения и мешают пассажирам.
Сотрудники службы авиационной безопасности неоднократно проводили беседы с жителями близлежащих населенных пунктов, которые держат рогатый скот. Они рассказывали о недопустимости выпаса животных на территории близ аэропорта. Тщетно. Ситуация не изменилась, а поэтому пришлось принять меры дальнейшего реагирования: создать загоны для временного размещения животных, дождаться появления хозяев и подключить к борьбе с бесконтрольным выпасом скота правоохранительные органы.
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Общество , МВД , Махачкала
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