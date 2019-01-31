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Умерла заслуженная артистка РФ Валентина Березуцкая 

Рамблер + ещё 9 56 минут назад
Фото: kino-teatr.ru
В Москве на 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Валентина Березуцкая. Причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность.
Березуцкая умерла в своей квартире на улице Довженко. По информации телеграм-канала Mash, врачи два часа боролись за ее жизнь.
18 марта 2018 года Валентина Березуцкая попала в больницу после того, как ей стало плохо на избирательном участке. Актрису госпитализировали в отделение хронической сердечной недостаточности одной из московских больниц.
В течение последнего года артистка часто жаловалась на проблемы с сердцем.
Валентину Березуцкую называли «королевой эпизода». Она сыграла более 200 ролей в кино, снималась в фильмах «Покровские ворота», «Летят журавли», «Вечный зов», «Любить по-русски», «Баллада о солдате», «Дети Дон Кихота», «Операция Ы» и других.
Общество , Происшествия , Валентина Березуцкая , Москва
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