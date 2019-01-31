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Кобылкин: в 70 регионах запущена реформа по обращению с отходами 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почти вся Россия перешла на новую модель по обращению с твердыми отходами — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.
"По итогам сегодняшнего совещания я могу сказать, что в целом реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами в России запущена. Более 80% субъектов Российской Федерации перешли на новую реформу. Есть, безусловно, и проблемные территории, которые мы "донастраиваем". В ближайшее время, в первом квартале, некоторые — во втором квартале, перейдут также на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В целом ситуация хорошая", — указал глава ведомства.
Он добавил, что все те показатели, которых планировалось достичь к началу нынешнего года — достигнуты.
Кобылкин также отметил, что Минприроды намерено сдерживать рост тарифов за вывоз мусора.
"Мы не собираемся делать никаких резких скачков повышения тарифов… Безусловно, в дальнейшем при создании публично-правовой компании, мы будем учитывать все пожелания территорий, связанных с тем, чтобы население России не получало увеличения в платежке", — сказал Кобылкин.
По словам министра, в целом по России средний рост коммунальных платежей в январе составил 5,7%, в то время как по мусору повышение составило 2,4% (максимально — 11%, а минимально — 2%).
"Безусловно, есть такие отдалённые населенные пункты, как наши деревни, сёла, аулы, там, где традиционно люди должны, на наш взгляд, платить по факту накопления мусора, а не просто получать стандартную платежку. Этой работой мы сейчас занимаемся, и в ближайшее время будут введены изменения в нормативную документацию", — заключил Кобылкин.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года в России стартовала новая комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), направленная на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, а также формирование в обществе новой бытовой культуры.
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Общество , Дмитрий Кобылкин , Минприроды
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