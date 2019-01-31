Гордеев назвал главную цель реформы по обращению с отходами

Одной из главных задач проведения и реализации недавно запущенной в России реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами является разгрузка полигонов и дальнейшее использование ТКО. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев

"Задача состоит в том, чтобы как можно меньше отходов поставляли на полигоны и подошли к европейскому уровню. Мы знаем, что сегодня в европейских странах 80% твердых коммунальных отходов перерабатывается и поступает в первичную экономику страны", — пояснил вице-премьер в ходе совещания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

Гордеев отметил, что правительство предлагает сделать вывоз раздельно собранного вторсырья бесплатным.

"Перспективу вижу в том, чтобы в части сухих отходов их вывоз для жителей стал бы бесплатным, с учетом того, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны", — сказал он.

По его словам, необходимо перейти в течение года на прием отходов в два контейнера на месте сбора. В один класть сухие отходы — всё то, что может поступать во вторичный оборот: пластик, стекло, бумагу, металл. Во второй — мокрые, прежде всего органические отходы.

Вторым нововведением должен стать фактический учет веса и объема собранных отходов вместо действующего сейчас расчетного, нормативного способа учета вывезенного мусора — в первую очередь, в сельской местности, пояснил вице-премьер.

"С одной стороны, это будет справедливо, а с другой стороны, снизит плату за сбор и обращение с отходами", — пояснил Гордеев.

Ранее сообщалось, что создание Российского экологического оператора является одним из лучших решений властей, которое позволит наладить переработку отходов и рекультивацию уже существующих полигонов.