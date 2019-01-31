Кузнецова: Шевченко смогла увидеться с дочерью в больнице 

Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко, находящуюся под домашним арестом, не допустили к дочери во время реанимационных действий в больнице, но позже она смогла ее увидеть перед смертью, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, призвав не манипулировать на этой истории.
Омбудсмен пообещала уточнить детали произошедшего, но подтвердила, что матери удалось увидеться с дочерью перед смертью.
"Обращения к нам по этому вопросу не было. Но насколько нам известно, ребёнок последнее время находился на попечении государства. Мама навещала ребёнка примерно два раза в год. Когда девочка заболела, ее направили в больницу. Маму не пустили в момент, когда проводили реанимационные мероприятия уже в больнице, но мы обязательно уточним это. На следующий день мама была у девочки, а после ее ухода ребёнка не стало. Это горе", — сказала Кузнецова РИА Новости. "Не надо только манипуляций", — добавила она.
По решению суда член федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко находится под домашним арестом до 17 марта. Как сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, Шевченко, в отношении которой в настоящее время расследуется уголовное дело, виделась с дочерью в больнице перед смертью девочки.
В отношении Шевченко возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"). Ранее в СМИ проходила информация, что мать не смогла повидаться с дочерью перед ее кончиной.