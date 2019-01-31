Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кузнецова: Шевченко смогла увидеться с дочерью в больнице 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко, находящуюся под домашним арестом, не допустили к дочери во время реанимационных действий в больнице, но позже она смогла ее увидеть перед смертью, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, призвав не манипулировать на этой истории.
Омбудсмен пообещала уточнить детали произошедшего, но подтвердила, что матери удалось увидеться с дочерью перед смертью.
"Обращения к нам по этому вопросу не было. Но насколько нам известно, ребёнок последнее время находился на попечении государства. Мама навещала ребёнка примерно два раза в год. Когда девочка заболела, ее направили в больницу. Маму не пустили в момент, когда проводили реанимационные мероприятия уже в больнице, но мы обязательно уточним это. На следующий день мама была у девочки, а после ее ухода ребёнка не стало. Это горе", — сказала Кузнецова РИА Новости. "Не надо только манипуляций", — добавила она.
По решению суда член федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко находится под домашним арестом до 17 марта. Как сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, Шевченко, в отношении которой в настоящее время расследуется уголовное дело, виделась с дочерью в больнице перед смертью девочки.
В отношении Шевченко возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"). Ранее в СМИ проходила информация, что мать не смогла повидаться с дочерью перед ее кончиной.
Последние новости
Назван доход сенатора Арашукова Сенатор Арашуков смеялся в зале суда (видео) В чем Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова
Комментарии
Общество , Анастасия Шевченко , Анна Кузнецова , РИА Новости
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Происшествия
«Сосулям» Матвиенко дали объяснение
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение