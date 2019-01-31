Кузнецова: Шевченко смогла увидеться с дочерью в больнице

Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко , находящуюся под домашним арестом, не допустили к дочери во время реанимационных действий в больнице, но позже она смогла ее увидеть перед смертью, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова , призвав не манипулировать на этой истории.

Омбудсмен пообещала уточнить детали произошедшего, но подтвердила, что матери удалось увидеться с дочерью перед смертью.

"Обращения к нам по этому вопросу не было. Но насколько нам известно, ребёнок последнее время находился на попечении государства. Мама навещала ребёнка примерно два раза в год. Когда девочка заболела, ее направили в больницу. Маму не пустили в момент, когда проводили реанимационные мероприятия уже в больнице, но мы обязательно уточним это. На следующий день мама была у девочки, а после ее ухода ребёнка не стало. Это горе", — сказала Кузнецова РИА Новости. "Не надо только манипуляций", — добавила она.

По решению суда член федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко находится под домашним арестом до 17 марта. Как сообщил РИА Новости представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, Шевченко, в отношении которой в настоящее время расследуется уголовное дело, виделась с дочерью в больнице перед смертью девочки.

В отношении Шевченко возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"). Ранее в СМИ проходила информация, что мать не смогла повидаться с дочерью перед ее кончиной.