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Омбудсмен проверит обстоятельства смерти дочери арестованной активистки 

Ридус 2 часа назад
Фото: Эхо Москвы
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области проведет проверку обстоятельств смерти дочери активистки Анастасии Шевченко, сообщает РАПСИ.
«На данный момент мы проводим всестороннюю проверку случившегося. Информация о данном случае появилась только сегодня, но мы разослали уже все запросы и готовы получать оперативную информацию о случившемся», — цитирует агентство слова руководителя секретариата детского омбудсмена в Ростовской области Татьяны Княжевой.
По ее словам, родители ребенка к омбудсмену не обращались. «Что касается обоснованности ареста — это прерогатива правоохранительных органов и суда. У детей есть папа — они не остались без опеки. Органы местного самоуправления окажут необходимую помощь семье», — добавила Княжева.
Напомним, 21 января член федерального штаба «Открытой России» Анастасия Шевченко была задержана после обыска по месту жительства. Спустя два дня, 23 января, Ленинский районный суд донской столицы определил меру пресечения: один месяц и 25 суток домашнего ареста. Шевченко подозревается в совершении преступления по делу об участии в нежелательных организациях. Это первое дело в России, возбужденное по статье 284.1.
По данным РАПСИ, семнадцатилетняя дочь арестованной на протяжении 7 лет находилась в специализированном интернате для детей с проблемами развития. Узнав об ухудшении самочувствия дочери, Шевченко обратилась к следователю 25 января, а 30 января получила от него разрешение отправиться к дочери на два дня. По словам Княжевой, «мама успела увидеться с ребёнком». Дочка активистки умерла в четверг, 31 января.
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Общество , Анастасия Шевченко , МВД , РАПСИ , Ростовская Область
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