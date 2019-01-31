«Сосулям» Матвиенко дали объяснение

В РАН «реабилитировали» Матвиенко за слово «сосули»

По мнению старшего научного сотрудника Института лингвистических исследований РАН Елены Геккиной, слово «сосули» является редко употребляемой формой слова «сосульки»; она считает, что некогда высмеянную за это слова спикера Совфеда Валентину Матвиенко нужно реабилитировать.

«Любой современный человек в состоянии сконструировать слово «сосули», употреблять его без особых проблем и задних мыслей. Я бы хотела, чтобы Валентину Матвиенко как-то реабилитировали. Зря тогда смеялись, это было безосновательно. Фраза получилась у нее немножко смешная. Но никакого приниженного смысла стилистически не было», — сказала Геккина в эфире радио «Балтика», передает «Вечерняя Казань».

По ее словам, «сосули» встречается в художественной литературе и в словарях. Специалист добавила, что привычное слово «сосулька» произошло именно от «сосуль».

В 2010 году широкий общественный резонанс вызвало предложение занимавшей тогда пост губернатора Петербурга Валентины Матвиенко «сбивать сосули лазером».