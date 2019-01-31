«Сосулям» Матвиенко дали объяснение

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В РАН «реабилитировали» Матвиенко за слово «сосули» 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
По мнению старшего научного сотрудника Института лингвистических исследований РАН Елены Геккиной, слово «сосули» является редко употребляемой формой слова «сосульки»; она считает, что некогда высмеянную за это слова спикера Совфеда Валентину Матвиенко нужно реабилитировать.
«Любой современный человек в состоянии сконструировать слово «сосули», употреблять его без особых проблем и задних мыслей. Я бы хотела, чтобы Валентину Матвиенко как-то реабилитировали. Зря тогда смеялись, это было безосновательно. Фраза получилась у нее немножко смешная. Но никакого приниженного смысла стилистически не было», — сказала Геккина в эфире радио «Балтика», передает «Вечерняя Казань».
По ее словам, «сосули» встречается в художественной литературе и в словарях. Специалист добавила, что привычное слово «сосулька» произошло именно от «сосуль».
В 2010 году широкий общественный резонанс вызвало предложение занимавшей тогда пост губернатора Петербурга Валентины Матвиенко «сбивать сосули лазером».
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Общество , Видео , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , РАН
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