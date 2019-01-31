Врио главы Сахалинской области считает, что жители региона против передачи Курил Японии

Валерий Лимаренко. Мнение жителей Сахалина о судьбе Курил однозначно: эти земли принадлежат России , а тема передачи островов официальному Токио всерьез обсуждается только в Японии . Такое мнение выразил в четверг временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области

Ранее ВЦИОМ сообщил, что три четверти (77%) участников проведенного им опроса выступают против передачи Японии южной части Курильских островов ради заключения мирного договора и развития двусторонних отношений. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26 ноября 2018 года, объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

"Судьба островов Курильской гряды для жителей Сахалина решена однозначно: это наша, российская земля. За морем, в Японии, об этом могут говорить сколько угодно. Мы знаем, что такая повестка существует, но она предназначена для японской аудитории, не для тех людей, которые живут на Сахалине и Курилах. В нашей области абсолютное большинство не считает, что этот вопрос реально стоит на повестке дня", — сказал он ТАСС. Он добавил, что для региона актуальна совсем другая повестка для обсуждения с соседями. "С нашими соседями японцами нам есть о чем говорить по поводу сотрудничества на взаимовыгодных условиях. И это и есть главная повестка для российско-японских отношений", — указал Лимаренко.

Переговоры и территориальный вопрос

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

В ноябре прошлого года лидеры России и Японии на встрече в Сингапуре договорились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Российская сторона неоднократно отмечала, что этот документ не указывает на условия возможной передачи островов и поэтому нуждается в уточнениях и конкретизации.