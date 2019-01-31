Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тыва и Чукотка обзаведутся детскими омбудсменами 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Республика Тыва, Чукотский автономный округ и некоторые другие субъекты России до сих пор не имеют собственных детских омбудсменов. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова рассказала о работе по устранению этого недостатка.
«Теперь мы отправляем телеграммы в регионы, где институт уполномоченных находится не в той форме, как это необходимо», — цитирует её заявление «Политика сегодня».
Она напомнила, что с 1 января в России вступил в силу закон о детских омбудсменах. В соответствии с ним уполномоченные по правам ребёнка могут обжаловать в судебном порядке действия или бездействие должностных лиц и органов власти, если того требует защита интересов несовершеннолетних.
Ранее News.ru писал об инициативе столичного уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой. Она предложила модернизировать установленные в школах детекторы, чтобы облегчить работу охранникам и пресечь попытки учащихся пронести оружие.
News.ru: последние новости
Пустой самолёт отправился из Москвы в столицу Венесуэлы Патриарх рассказал будущим врачам о вреде абортов Умер актёр из фильма «Терминатор»
Комментарии
Общество , Анна Кузнецова , Республика Тыва , Чукотский Автономный Округ
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Происшествия
«Сосулям» Матвиенко дали объяснение
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение