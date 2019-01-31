Тыва и Чукотка обзаведутся детскими омбудсменами

«Теперь мы отправляем телеграммы в регионы, где институт уполномоченных находится не в той форме, как это необходимо», — цитирует её заявление «Политика сегодня».

Она напомнила, что с 1 января в России вступил в силу закон о детских омбудсменах. В соответствии с ним уполномоченные по правам ребёнка могут обжаловать в судебном порядке действия или бездействие должностных лиц и органов власти, если того требует защита интересов несовершеннолетних.

Ранее News.ru писал об инициативе столичного уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой. Она предложила модернизировать установленные в школах детекторы, чтобы облегчить работу охранникам и пресечь попытки учащихся пронести оружие.