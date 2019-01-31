Найден тайник охранника Николая II

Тайник с фотографиями был обнаружен во время ремонта в здании краевого управления Федерального казначейства . Конверт пролежал под балкой более ста лет.

Краевед Роман Нутрихин установил, что фотографии принадлежали охраннику Анатолию Федюшкину, поступившему на службу к императорской семье в 1907 году.

На большинстве снимков запечатлен сам Федюшкин и Николай II с детьми. Ни одна фотография ранее не публиковалась. На двух карточках даже сохранились подлинные автографы царских детей.

Фотографии будут переданы в коллекцию управления казначейства.