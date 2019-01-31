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Найден тайник охранника Николая II 

Рамблер + ещё 13 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
В Ессентуках обнаружены неизвестные фотографии семьи императора Николая II, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.
Тайник с фотографиями был обнаружен во время ремонта в здании краевого управления Федерального казначейства. Конверт пролежал под балкой более ста лет.
Краевед Роман Нутрихин установил, что фотографии принадлежали охраннику Анатолию Федюшкину, поступившему на службу к императорской семье в 1907 году.
На большинстве снимков запечатлен сам Федюшкин и Николай II с детьми. Ни одна фотография ранее не публиковалась. На двух карточках даже сохранились подлинные автографы царских детей.
Фотографии будут переданы в коллекцию управления казначейства.
Общество , Николай II , Федеральное казначейство , РИА Новости , Ессентуки , Ставропольский Край
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