Однокурсники сенатора Арашукова не вспомнили его

Выпускники Ставропольского государственного университета (ныне Северо-Кавказский федеральный университет) не вспомнили сенатора Рауфа Арашукова, который, согласно его официальной биографии, окончил это учебное заведение в 2007 году и получил диплом по специальности «юрист». Об этом в четверг, 31 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва»

Журналисты опросили 10 человек, которые учились на юриста очно, заочно и экстерном. Никто из них не вспомнил Арашукова. СКФУ пока официально не ответил на запрос радиостанции.

«Говорит Москва» напоминает, что 30 января судья сделала замечание Арашукову, который не встал во время заседания. «На вопросы суда отвечаем стоя, тем более, у вас образование юридическое», — отметила она. При этом на допросе сенатор заявил, что плохо понимает русский язык, и попросил переводчика.