В России захотели ограничить гласность правосудия

Так, правом беспрепятственного входа в суды будут наделены только представители правоохранительных органов и адвокаты. Присяжных предлагается пускать только по спискам, а сотрудников МЧС и рядовых полицейских — в экстренной ситуации.

Издание отмечает, что гражданам придется доказывать свое право на пребывание в суде, тогда как до сих пор, согласно принципу гласности правосудия (часть 1 статьи 123 Конституции), право на посещение открытых слушаний предоставлялось каждому взрослому россиянину вне зависимости от его отношения к рассматриваемому делу.

Свободный доступ на открытые заседания, согласно правилам, остается у представителей СМИ.

Человека могут выставить из здания суда за «внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность» либо по санитарно-гигиеническим соображениям.