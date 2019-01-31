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В России захотели ограничить гласность правосудия 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России разработаны правила, которые фактически ограничивают действие принципа гласности правосудия. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на документ, подготовленный Советом судей по просьбе Минюста.
Так, правом беспрепятственного входа в суды будут наделены только представители правоохранительных органов и адвокаты. Присяжных предлагается пускать только по спискам, а сотрудников МЧС и рядовых полицейских — в экстренной ситуации.
Издание отмечает, что гражданам придется доказывать свое право на пребывание в суде, тогда как до сих пор, согласно принципу гласности правосудия (часть 1 статьи 123 Конституции), право на посещение открытых слушаний предоставлялось каждому взрослому россиянину вне зависимости от его отношения к рассматриваемому делу.
Свободный доступ на открытые заседания, согласно правилам, остается у представителей СМИ.
Человека могут выставить из здания суда за «внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность» либо по санитарно-гигиеническим соображениям.
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Общество , Демьян Кудрявцев , МЧС , Минюст РФ , МВД , Ведомости
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