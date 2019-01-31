Ценам на еду в буфетах пропишут потолок

По ее словам, на сегодняшний день в учебных заведениях есть буфетное обслуживание, где юрлица получают право на реализацию своей продукции.

"Здесь мы предлагаем рассмотреть не только вопросы качества и безопасности, но возникает еще вопрос цены, вопрос торговой наценки", — приводит слова Яровой Агентство "Москва".

Она пояснила, что есть примеры, когда в школе была сетевая точка торговли, но цены та ту же продукцию за пределами учебного заведения была ниже.

"Не должны появляться посредники, которые берут у производителя, условно, за один рубль, а продают за пять", — отметила Яровая.

По ее словам, цена на продукты в школьных буфетах — вопрос доступности питания для ребенка.