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Ценам на еду в буфетах пропишут потолок 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России нужно ограничить размер наценки на стоимость продуктов, которые продают школьных буфетах, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
По ее словам, на сегодняшний день в учебных заведениях есть буфетное обслуживание, где юрлица получают право на реализацию своей продукции.
"Здесь мы предлагаем рассмотреть не только вопросы качества и безопасности, но возникает еще вопрос цены, вопрос торговой наценки", — приводит слова Яровой Агентство "Москва".
Она пояснила, что есть примеры, когда в школе была сетевая точка торговли, но цены та ту же продукцию за пределами учебного заведения была ниже.
"Не должны появляться посредники, которые берут у производителя, условно, за один рубль, а продают за пять", — отметила Яровая.
По ее словам, цена на продукты в школьных буфетах — вопрос доступности питания для ребенка.
Ранее сообщалось, что родители получили возможность блокировать отдельные вредные покупки школьников в буфетах. Сервис доступен для тех школ, где действует система "Проход и питание", а школьники расплачиваются в столовой с помощью карт и браслетов. Получить информацию о питании ребенка, отрегулировать его меню и затраты на еду можно в личном кабинете на портале mos.ru.
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Комментарии
Общество , Ирина Яровая , Госдума , АГН "Москва" , Mos.ru
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