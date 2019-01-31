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Москалькова в ближайшее время посетит задержанных украинских моряков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что намерена сегодня-завтра вновь посетить в СИЗО украинских моряков, задержанных за нарушение границы России.
"Я как уполномоченный по правам человека, дистанцированный от политики, буду все равно защищать и поеду сегодня-завтра снова в следственный изолятор посмотреть, нет ли у этих раненых (украинских моряков) просьб об оказании им помощи. Потому что гуманитарная сфера не должна быть окрашена политическими воззрениями", — заявила Москалькова на открытии международного общественно-политического форума "За единство Европы. Как восстановить взаимное доверие".
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
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Общество , Петр Порошенко , Татьяна Москалькова , Владимир Путин , СБУ , ФСИН
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