В России с 1 февраля проиндексируют ряд социальных выплат

Ряд социальных пособий и компенсаций в России проиндексируют на 4,3% с 1 февраля, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Как сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), с 1 февраля будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15,2 миллиона федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2018 год.

Отмечается, что общие расходы на все виды ежемесячных денежных выплат с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 459 миллиардов рублей.

Кроме того, на 4,3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость его полного денежного эквивалента с 1 февраля вырастет до 1121,42 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания — 863,75 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 133,62 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 124,05 рубля.

Помимо этого, увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера, с 1 февраля размер пособия составляет 5946,47 рубля.