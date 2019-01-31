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Мать Собчак потребовали привлечь за разжигание розни 

Рамблер 57 минут назад
Член общественной палаты Югры Эдуард Логинов потребовал привлечь сенатора Людмилу Нарусову к ответственности за разжигание межнациональной розни. Об этом сообщает «Ура.ру».
Логинова возмутило высказывание Нарусовой, матери Ксении Собчак, о первооткрывателе сибирской нефти Фармане Салманове.
Ранее в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы» Нарусова раскритиковала переименование российских аэропортов.
«Почему нужно добавлять что-то к Шереметьево или к Домодедово? Я уж не говорю о том, что в Сибири какой-то город — по-моему, Сургут, если я не ошибаюсь — получил название Сулеймана ибн кого-то… азербайджанца, который там открыл залежи нефти», — заявила она.
Сенатор отметила, что за открытие нефти ему «честь и хвала», но с его именем название аэропорта станет «неудобопроизносимым».
«Ура.ру» отмечает, что Нарусова перепутала имена: геолога-первооткрывателя звали не Сулейман, а Фарман Салманов.
В общественной палате Югры заявили, что регион строили люди разных национальностей: азербайджанцы, татары, украинцы и дагестанцы. Логинов подчеркнул, что Салманов был великим человеком, а его имя для аэропорта выбрал народ.
Комментарии6
Общество , Видео , Политика , Людмила Нарусова , Ксения Собчак , Аэропорт Шереметьево , Эхо Москвы , Ханты-Мансийский автономный округ
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