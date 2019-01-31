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В Москве открылся молодежный фестиваль «Великая красота Китая» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Китайский Культурный Центр в Москве
В китайском культурном центре в Москве на этой неделе открылся молодежный фестиваль в сфере культуры и искусства "Великая красота Китая".
Мероприятие проходит в рамках цикла "Веселый праздник Весны", цель которого заключается в популяризации китайской культуры. На церемонии открытия присутствовали заместитель директора китайского культурного центра Ся Гуанъюань, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова, генеральный директор компании "Айтао" (провинция Цзянсу) Чэнь Юньмэй и другие.
В своём выступлении Ся Гуанъюань отметил, что Китай и Россия традиционно поддерживают дружественные отношения. Дружба двух народов уходит корнями в далекое прошлое. В последние годы китайский праздник Весны вызывает все больший интерес у жителей России.
Молодежный фестиваль в сфере культуры и искусства "Великая красота Китая" открывает цикл мероприятий "Веселый праздник Весны-2019" в Москве. Оно будет содействовать взаимопониманию молодёжи двух стран.
Куликова, в свою очередь, отметила, что праздник Весны — любимый и самый важный праздник для китайцев. В этом году исполняется 70 лет со дня образования КНР, а также 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Она надеется, что молодые люди двух стран смогут продолжить традиционную дружбу между Китаем и Россией, а также внести свой вклад в сохранение стабильности и мира.
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Общество , Новости Москвы , Галина Куликова , Москва
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