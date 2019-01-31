В Москве открылся молодежный фестиваль «Великая красота Китая»

В китайском культурном центре в Москве на этой неделе открылся молодежный фестиваль в сфере культуры и искусства "Великая красота Китая".

Мероприятие проходит в рамках цикла "Веселый праздник Весны", цель которого заключается в популяризации китайской культуры. На церемонии открытия присутствовали заместитель директора китайского культурного центра Ся Гуанъюань, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова , генеральный директор компании "Айтао" (провинция Цзянсу) Чэнь Юньмэй и другие.

В своём выступлении Ся Гуанъюань отметил, что Китай и Россия традиционно поддерживают дружественные отношения. Дружба двух народов уходит корнями в далекое прошлое. В последние годы китайский праздник Весны вызывает все больший интерес у жителей России.

Молодежный фестиваль в сфере культуры и искусства "Великая красота Китая" открывает цикл мероприятий "Веселый праздник Весны-2019" в Москве. Оно будет содействовать взаимопониманию молодёжи двух стран.

Куликова, в свою очередь, отметила, что праздник Весны — любимый и самый важный праздник для китайцев. В этом году исполняется 70 лет со дня образования КНР, а также 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Она надеется, что молодые люди двух стран смогут продолжить традиционную дружбу между Китаем и Россией, а также внести свой вклад в сохранение стабильности и мира.