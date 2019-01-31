Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Магнитогорске рассказали о состоянии дома, где взорвался газ 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
В Магнитогорске рассказали о состоянии дома на проспекте Карла Маркса, где взорвался газ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Подъезды дома, где остаются жильцы, безопасны для проживания.
Речь идёт о подъездах с первого по четвёртый, а также о десятом и одиннадцатом.
Пятый, шестой, девятый и десятый расселены на время демонтажа седьмого и восьмого.
«По состоянию на 31 января 2019 года на основании проводимых наблюдений, включая тахеометрическую съёмку, перемещений конструкций не зафиксировано», — рассказали в мэрии.
Ранее сообщалось, что власти выплатили деньги пострадавшим в результате взрыва газа в Магнитогорске.
RT на русском: последние новости
Путин принимает участие в торжествах по случаю 10-летия Поместного собора РПЦ и интронизации патриарха Кирилла В Петербурге обсудили ситуацию с детьми-сиротами Скончался французский композитор Мишель Легран
Общество , Магнитогорск
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Происшествия
«Сосулям» Матвиенко дали объяснение
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение