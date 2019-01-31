В Магнитогорске рассказали о состоянии дома, где взорвался газ

Магнитогорске рассказали о состоянии дома на проспекте Карла Маркса, где взорвался газ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Подъезды дома, где остаются жильцы, безопасны для проживания.

Речь идёт о подъездах с первого по четвёртый, а также о десятом и одиннадцатом.

Пятый, шестой, девятый и десятый расселены на время демонтажа седьмого и восьмого.

«По состоянию на 31 января 2019 года на основании проводимых наблюдений, включая тахеометрическую съёмку, перемещений конструкций не зафиксировано», — рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что власти выплатили деньги пострадавшим в результате взрыва газа в Магнитогорске.