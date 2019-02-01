«Нельзя без слез смотреть»: Собчак возмутило состояние Парижа

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась нынешним состоянием Парижа, сравнив французскую столицу с Москвой , соответствующий пост она разместила в своем Instagram.

"И после этого мне кто-то скажет, что Москва не похорошела?" — написала телеведущая, выразив негодование отсутствием подсветки Собора Парижской Богоматери.

Кроме того, Собчак возмутило наличие "в самом центре" французской столицы бомжей, крыс и грязи.

"Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой. И лучший ответ, почему я не люблю социализм — это челлендж Париж 10 лет назад и сейчас", — заключила телеведущая.

Ранее Собчак в ходе своего визита в Киев удивилась количеству торговых центров в украинской столице, назвав их при этом "нереальными и космическими".