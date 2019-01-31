Ургант высмеял чиновника с чучелом совы

«Это здорово, что Гарри Поттер после смерти Букли нашел в себе силы и устроился на работу в Челябинске», — заявил Ургант.

Безруков — начальник управления экологического просвещения челябинского Минэкологии. О сове в его кабинете стало известно благодаря фотографии, сделанной во время интервью. Речь идет о чучеле бородатой неясыти — птицы, занесенной в Красную книгу региона.

кадр из программы

Чиновник рассказал РИА Новости , что чучело было изъято три года назад из незаконной продажи. По его словам, оно находится в ведомстве на ответственном хранении.

Безруков отметил, что в его ведомстве на хранении есть и другие чучела, которые злоумышленники пытались нелегально продать. Обычно их оставляют в пакетах на шкафах. Чучело совы он достал специально, чтобы рассказать журналистам о «незаконном изъятии» животных.