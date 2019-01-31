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Ургант высмеял чиновника с чучелом совы 

Рамблер 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» высмеял челябинского чиновника Минэкологии Виталия Безрукова, поставившего в кабинете чучело краснокнижной совы. Отрывок программы опубликован на YouTube.
«Это здорово, что Гарри Поттер после смерти Букли нашел в себе силы и устроился на работу в Челябинске», — заявил Ургант.
Безруков — начальник управления экологического просвещения челябинского Минэкологии. О сове в его кабинете стало известно благодаря фотографии, сделанной во время интервью. Речь идет о чучеле бородатой неясыти — птицы, занесенной в Красную книгу региона.
кадр из программы
Чиновник рассказал РИА Новости, что чучело было изъято три года назад из незаконной продажи. По его словам, оно находится в ведомстве на ответственном хранении.
Безруков отметил, что в его ведомстве на хранении есть и другие чучела, которые злоумышленники пытались нелегально продать. Обычно их оставляют в пакетах на шкафах. Чучело совы он достал специально, чтобы рассказать журналистам о «незаконном изъятии» животных.
Из-за публикаций о чучеле совы областная прокуратура начала проверку. Безруков заверил, что после завершения срока хранения чучело утилизируют.
Комментарии
Общество , Виталий Безруков , Иван Ургант , Гарри Поттер , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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