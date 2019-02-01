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Умер актер из «Кин-дза-дза!» 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: youtube.com/Киноконцерн "Мосфильм"
Актер Игорь Кан скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил на портале Kino-teatr.ru пользователь Кан Никита Игоревич, вероятно, родственник артиста.
По его словам, актер умер 30 января. Причина его смерти не уточняется.
Кан скончался на следующий день после своего 81-летия.
Заслуженный артист России Игорь Кан служил в Алма-Атинском ТЮЗе, Русском театре Эстонии и Московском областном драматическом театре имени Островского.
Кан сыграл Однорукого в фильме «Кин-дза-дза!», снялся в драмах «Комментарий к прошению о помиловании» и «Скорый поезд», исторической картине «Кремлевские тайны XVI века» и мелодраме «След дождя».
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