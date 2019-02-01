Умер актер из «Кин-дза-дза!»

Актер Игорь Кан скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил на портале Kino-teatr.ru пользователь Кан Никита Игоревич, вероятно, родственник артиста.

По его словам, актер умер 30 января. Причина его смерти не уточняется.

Кан скончался на следующий день после своего 81-летия.

Заслуженный артист России Игорь Кан служил в Алма-Атинском ТЮЗе, Русском театре Эстонии и Московском областном драматическом театре имени Островского.

Кан сыграл Однорукого в фильме «Кин-дза-дза!», снялся в драмах «Комментарий к прошению о помиловании» и «Скорый поезд», исторической картине «Кремлевские тайны XVI века» и мелодраме «След дождя».