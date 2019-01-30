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Пассажиры почти целиком сдали в багаж автомобиль 

Рамблер 1 час назад
Российские граждане порой готовы прибегнуть к любым ухищрениям ради экономии, не боясь при этом оказаться в нелепой ситуации. К примеру, пассажиры в аэропорту Домодедово сдали в багаж иномарку — транспортное средство путешественникам пришлось разобрать и тщательно упаковать. Сами владельцы машины объяснили свой поступок тем, что самолетом везти детали автомобиля куда дешевле, чем отправлять по почте. Единственное, что не смогли предусмотреть находчивые пассажиры, это размеры капота, который не смог пройти проверку в аппарате для досмотра.
Общество , Видео , Новости Москвы , Аэропорт Домодедово
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