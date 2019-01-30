В феврале стартует конкурс президентских грантов на развитие гражданского общества

Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 января подписал Указ «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества». Документ дает право Координационному комитету определять даты проведения конкурсов, а также придает правовое оформление модели долгосрочных проектов длительностью до трех лет. Ранее для старта конкурсов ежегодно требовалось принятие отдельного распоряжения президента РФ.

На заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества были определены условия и сроки проведения конкурсов президентских грантов. В 2019 году фонд проведет два конкурса, а также прием заявок уже на первый конкурс 2020 года.

На первый конкурс 2019 года заявки от некоммерческих организаций будут приниматься с 1 февраля по 15 марта, на второй конкурс — с 10 июня по 31 июля.

На предоставление грантов в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено восемь миллиардов рублей. Такая же сумма предусмотрена на 2020 и 2021 годы.