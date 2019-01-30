Канделаки рассказала о дружбе с Арашуковым

Канделаки рассказала о своем давнем знакомстве с сенатором Арашуковым

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, что давно знает задержанного сенатора Рауфа Арашукова, они были соседями и вместе бегали по утрам.

«Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека», — рассказала Канделаки в своем телеграм-канале.

Она пояснила, что в силу своей профессии знает множество политиков, губернаторов и высокопоставленных чиновников.

«О возможных противоправных действиях этих людей в прошлом, я, безусловно, не знаю и знать не могу (мне просто неоткуда, да и неинтересно), как и ничего подобного не знала и о Рауфе Арашукове. На беговых дорожках мы, видите ли, говорили о совсем других вещах», — пояснила Канделаки.

Она объяснила, что этот пост в канале разместила специально для того, чтобы никто не спекулировал на теме ее знакомства с сенатором. Канделаки добавила, что в ее Instagram-профиле есть несколько фотографий с этим политиком, которые уже используются в других телеграм-каналах для различных спекуляций.

«Я их даже удалять не буду. Мне скрывать нечего — деятельности прозрачней, чем моя, еще поискать. При этом я верю в справедливость и не верю в безнаказанность», — отметила ведущая.

30 января сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова задержали после заседания Совета Федерации Следственный комитет сообщил, что появились данные о причастности сенатора к убийствам зампредседателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также другим преступлениям.