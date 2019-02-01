Российские тюрьмы обзаведутся хосписами

По его словам, это решение является очень важным новшеством в вопросе содержания тяжелобольных заключенных

«Когда врачи констатируют неизлечимую болезнь у осужденного и неблагоприятный прогноз, что означает вероятную смерть, мы, в соответствии с постановлением правительства, готовим его к освобождению — направляем документы в суд», — рассказал он.

При этом Максименко подчеркнул, что нередко человек умирает, пока дожидается окончания всех необходимых процедур. Например, в прошлом году в тюрьмах умерло 732 человек, не дождавшихся судебного решения.

«Надо понимать, насколько тяжёлыми были их последние часы, и как морально тяжело было видеть их агонию сокамерникам», — отметил замглавы ФСИН.

Он добавил, что ухаживать за больными заключёнными будут другие узники, медработники, отбор которых уже начали региональные управления ведомства, передаёт «Интерфакс»

Ранее News.ru разбирался в причинах восстания заключённых в исправительной колонии ИК-7. По словам сотрудников службы исполнения наказаний, они крушили мебель, повредили иное имущество. Судя по сообщению ФСИН о «взятой под контроль» ситуации, бунт был подавлен.