Депутаты Европарламента поманили россиян «безвизом»

Европарламенте вдруг опять заговорили про «безвиз» для россиян. Переговоры по этому поводу шли еще до Крыма и тогда же затухли. Теперь группа симпатизирующих России депутатов призвала вернуться к разговору. Но Европарламент эту инициативу зарубит, это 100 процентов. Скорее, он предложит другой ход — использует лозунг «безвиза» для разогрева оппозиционных настроений среди молодежи в России.

Ряд депутатов Европарламента во вторник предложили к проекту резолюции об отношениях России и Евросоюза (ЕС) поправки об упрощении выдачи виз россиянам. Евродепутат от ФРГ Хельмут Шольц прямо призвал в своей поправке к «возобновлению переговоров по либерализации визового режима» с Россией.

Еще трое его коллег — Хильде Вотманс и Луи Мишель ( Бельгия ) и Патрисия Лалонд ( Франция ) — совместно предложили умеренную меру — поправку, которая требует упростить «в одностороннем порядке выдачу виз, чтобы российские граждане, не внесенные в санкционные списки ЕС, имели дело с открытым и конструктивным Евросоюзом».

В поправке указывается, что, по мнению Европарламента, «приостановленные в настоящее время переговоры об упрощении визового режима должны быть возобновлены». Однако при этом трое депутатов, в отличие от Шольца, делают важную оговорку — обсуждать «безвиз» можно только параллельно с «прогрессом в выполнении Минских соглашений и общим прогрессом в соблюдении Россией международного права и демократических стандартов». По сути, эта оговорка сводит всю идею на нет.

В руководстве российского МИДа напомнили, что переговоры по «безвизу» были прерваны еще до Крыма — в 2013 году.

«На сегодня у нас есть соглашение об упрощении визовых процедур между Россией и Евросоюзом, оно работает, хотя не без определенных трудностей. Структура, созданная в соответствии с этим соглашением, работает, — пояснил газете ВЗГЛЯД замминистра иностранных дел России Александр Грушко. — Что же касается большого проекта, который бы имел значение для качества отношений России — ЕС, то есть введения безвизового режима, то, как известно, Евросоюз прервал его именно тогда, когда ситуация приблизилась к положительному завершению всех процедур».

Причем произошло это по надуманному предлогу еще до 2014 года, посетовал Грушко, добавив:

«Уже тогда Евросоюз стал стопорить продвижение безвизового решения, создавать искусственные трудности».

По мнению Грушко, главной проблемой в этом контексте остается дискриминация, которой подвергаются граждане России — жители Крыма и Севастополя, которым Евросоюз отказывается выдавать визы. «Это совершенно нетерпимая ситуация, которая требует своего решения в соответствии с нормами международного права и уважения того выбора, который был сделан крымчанами в 2014 году», — заявил замглавы МИДа.

Напомним, что сам по себе проект резолюции, куда Шольц и его коллеги предложили поправки, трудно заподозрить в «пророссийском» уклоне. Документ внесла в декабре евродепутат от Латвии Сандра Калниете, предложив в нем вообще закрыть все переговоры вокруг соглашения о партнерстве. Он намечен в повестку пленарной сессии в марте, а пока в документ собираются поправки.

Видимо, догадываясь, что никакого смысла в проекте нет, поскольку переговоры о партнерстве России и ЕС так и так заморожены, Калниете решила добавить в резолюцию, так сказать, «позитив» — потребовала усилить карательные меры против нашей страны, включая персональные.

Другой депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов напомнил газете ВЗГЛЯД, что в руководстве ЕС всерьез обсуждалась идея «безвиза» отдельно для российской молодежи. Основной мотив — идеологический.

«Идея упростить визовый режим для потенциально оппозиционно настроенных молодых людей регулярно обсуждается — чтобы они могли приехать на Запад и проникнуться идеями свободного общества и демократии. Возвращаясь домой, они могли бы влиять на власти в России изнутри», — пояснил депутат, добавив: «Но эта идея очень трудно реализуема — поскольку „тяжело измерить убеждения человека“.

Действительно, еще осенью координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Дирк Визе призывал: „Нам следует подать сигнал молодым жителям России. Именно поэтому я выступаю за то, чтобы предоставить россиянам, которые младше 25 лет, возможность въезжать в Европу без визы“.

Как выражался Визе, которого цитировал Russia Today , это должно было помочь школьникам и студентам избавиться от предрассудков о Европе. Впрочем, пока эта идея не продвинулась.

Депутат Митрофанов приветствует тот факт, что находятся депутаты из западных стран, которые не идут в ногу с русофобским меньшинством и равнодушным большинством Европарламента: „Люди типа Шольца в этих непростых условиях пытаются перебросить мостики к взаимопониманию между Западом и Россией“.

»Кстати, скоро выборы в Европарламент, отношения с Россией будут одной из горячих тем предвыборной кампании во всех странах», — подытожил Митрофанов.

В любом случае, до окончания работы нынешнего состава Европарламента осталось несколько месяцев и никаких революционных изменений за это время произойти не может, напомнил он.

Политологи тоже предрекают, что поправки Шольца, Вотманс и ее коллег провалятся, причем не только из антипатии к России, которая сейчас преобладает в Европарламенте, но и потому, что идеи любого «безвиза» не пользуются нынче популярностью в Шенгенской зоне.

«Инициатива четырех депутатов — это замечательно, но, на мой взгляд, это просто мысли вслух и в сегодняшнем политическом контексте они всего лишь фантастические», — сказал газете ВЗГЛЯД руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

«Эта идея не может быть принята в силу общего состояния политических отношений России и Запада. А также в силу того, что очень трудно проходят инициативы о любом смягчении визового режима. Сейчас есть вопросы и к тому, как функционирует «безвиз» с Украиной и Грузией, обсуждаются проблемы в области безопасности», — заявил он.

Прекрасным примером тут, по его словам, служит Белоруссия, которая ввела односторонний безвизовый режим для значительного количества стран, включая страны Запада, на 30 дней.