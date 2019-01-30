В Европарламенте вдруг опять заговорили про «безвиз» для россиян. Переговоры по этому поводу шли еще до Крыма и тогда же затухли. Теперь группа симпатизирующих России депутатов призвала вернуться к разговору. Но Европарламент эту инициативу зарубит, это 100 процентов. Скорее, он предложит другой ход — использует лозунг «безвиза» для разогрева оппозиционных настроений среди молодежи в России.
Ряд депутатов Европарламента во вторник предложили к проекту резолюции об отношениях России и Евросоюза (ЕС) поправки об упрощении выдачи виз россиянам. Евродепутат от ФРГ Хельмут Шольц прямо призвал в своей поправке к «возобновлению переговоров по либерализации визового режима» с Россией.
Еще трое его коллег — Хильде Вотманс и Луи Мишель (Бельгия) и Патрисия Лалонд (Франция) — совместно предложили умеренную меру — поправку, которая требует упростить «в одностороннем порядке выдачу виз, чтобы российские граждане, не внесенные в санкционные списки ЕС, имели дело с открытым и конструктивным Евросоюзом».
В поправке указывается, что, по мнению Европарламента, «приостановленные в настоящее время переговоры об упрощении визового режима должны быть возобновлены». Однако при этом трое депутатов, в отличие от Шольца, делают важную оговорку — обсуждать «безвиз» можно только параллельно с «прогрессом в выполнении Минских соглашений и общим прогрессом в соблюдении Россией международного права и демократических стандартов». По сути, эта оговорка сводит всю идею на нет.
В руководстве российского МИДа напомнили, что переговоры по «безвизу» были прерваны еще до Крыма — в 2013 году.
«На сегодня у нас есть соглашение об упрощении визовых процедур между Россией и Евросоюзом, оно работает, хотя не без определенных трудностей. Структура, созданная в соответствии с этим соглашением, работает, — пояснил газете ВЗГЛЯД замминистра иностранных дел России Александр Грушко. — Что же касается большого проекта, который бы имел значение для качества отношений России — ЕС, то есть введения безвизового режима, то, как известно, Евросоюз прервал его именно тогда, когда ситуация приблизилась к положительному завершению всех процедур».
Причем произошло это по надуманному предлогу еще до 2014 года, посетовал Грушко, добавив:
«Уже тогда Евросоюз стал стопорить продвижение безвизового решения, создавать искусственные трудности».
По мнению Грушко, главной проблемой в этом контексте остается дискриминация, которой подвергаются граждане России — жители Крыма и Севастополя, которым Евросоюз отказывается выдавать визы. «Это совершенно нетерпимая ситуация, которая требует своего решения в соответствии с нормами международного права и уважения того выбора, который был сделан крымчанами в 2014 году», — заявил замглавы МИДа.
Напомним, что сам по себе проект резолюции, куда Шольц и его коллеги предложили поправки, трудно заподозрить в «пророссийском» уклоне. Документ внесла в декабре евродепутат от Латвии Сандра Калниете, предложив в нем вообще закрыть все переговоры вокруг соглашения о партнерстве. Он намечен в повестку пленарной сессии в марте, а пока в документ собираются поправки.
Видимо, догадываясь, что никакого смысла в проекте нет, поскольку переговоры о партнерстве России и ЕС так и так заморожены, Калниете решила добавить в резолюцию, так сказать, «позитив» — потребовала усилить карательные меры против нашей страны, включая персональные.
Другой депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов напомнил газете ВЗГЛЯД, что в руководстве ЕС всерьез обсуждалась идея «безвиза» отдельно для российской молодежи. Основной мотив — идеологический.
«Идея упростить визовый режим для потенциально оппозиционно настроенных молодых людей регулярно обсуждается — чтобы они могли приехать на Запад и проникнуться идеями свободного общества и демократии. Возвращаясь домой, они могли бы влиять на власти в России изнутри», — пояснил депутат, добавив: «Но эта идея очень трудно реализуема — поскольку „тяжело измерить убеждения человека“.
Действительно, еще осенью координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства Дирк Визе призывал: „Нам следует подать сигнал молодым жителям России. Именно поэтому я выступаю за то, чтобы предоставить россиянам, которые младше 25 лет, возможность въезжать в Европу без визы“.
Как выражался Визе, которого цитировал Russia Today, это должно было помочь школьникам и студентам избавиться от предрассудков о Европе. Впрочем, пока эта идея не продвинулась.
Депутат Митрофанов приветствует тот факт, что находятся депутаты из западных стран, которые не идут в ногу с русофобским меньшинством и равнодушным большинством Европарламента: „Люди типа Шольца в этих непростых условиях пытаются перебросить мостики к взаимопониманию между Западом и Россией“.
»Кстати, скоро выборы в Европарламент, отношения с Россией будут одной из горячих тем предвыборной кампании во всех странах», — подытожил Митрофанов.
В любом случае, до окончания работы нынешнего состава Европарламента осталось несколько месяцев и никаких революционных изменений за это время произойти не может, напомнил он.
Политологи тоже предрекают, что поправки Шольца, Вотманс и ее коллег провалятся, причем не только из антипатии к России, которая сейчас преобладает в Европарламенте, но и потому, что идеи любого «безвиза» не пользуются нынче популярностью в Шенгенской зоне.
«Инициатива четырех депутатов — это замечательно, но, на мой взгляд, это просто мысли вслух и в сегодняшнем политическом контексте они всего лишь фантастические», — сказал газете ВЗГЛЯД руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес.
«Эта идея не может быть принята в силу общего состояния политических отношений России и Запада. А также в силу того, что очень трудно проходят инициативы о любом смягчении визового режима. Сейчас есть вопросы и к тому, как функционирует «безвиз» с Украиной и Грузией, обсуждаются проблемы в области безопасности», — заявил он.
Прекрасным примером тут, по его словам, служит Белоруссия, которая ввела односторонний безвизовый режим для значительного количества стран, включая страны Запада, на 30 дней.
«И вот год проходит за годом, а визовой либерализации между Минском и Евросоюзом не происходит. Наоборот, Белоруссия сталкивается с жестким визовым режимом», — напомнил эксперт.