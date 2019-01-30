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Беглов открыл детский сад на Васильевском острове 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл детский сад на Васильевском острове, передают «Невские новости».
Новое образовательное учреждение открылось на Уральской улице. Детский сад №27 носит имя писателя Ивана Бунина.
Александр Беглов в своей речи отметил, что детский сад в Василеостровском районе — первый открытый в новом году, но их будет еще много. Также он отметил добросовестный труд строителей.
Детский сад примет первых воспитанников уже завтра, а сегодня дети получили символические ключи от дверей детсада из рук Беглова.
Садик рассчитан на 195 воспитанников. Им будет управлять ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» им. И. А. Бунина.
В новом образовательном учреждении создано 11 групп для малышей, музыкальный кабинет, спортивный зал, пищеблок и медицинский блок. Также в детском саду есть бассейн.
На территории садика создано 11 отдельных площадок для прогулок — у каждой группы будет индивидуальное место для прогулки.
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Общество , Александр Беглов , Иван Бунин , Санкт-Петербург
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