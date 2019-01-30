Беглов открыл детский сад на Васильевском острове

Новое образовательное учреждение открылось на Уральской улице. Детский сад №27 носит имя писателя Ивана Бунина

Александр Беглов в своей речи отметил, что детский сад в Василеостровском районе — первый открытый в новом году, но их будет еще много. Также он отметил добросовестный труд строителей.

Детский сад примет первых воспитанников уже завтра, а сегодня дети получили символические ключи от дверей детсада из рук Беглова.

Садик рассчитан на 195 воспитанников. Им будет управлять ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» им. И. А. Бунина.

В новом образовательном учреждении создано 11 групп для малышей, музыкальный кабинет, спортивный зал, пищеблок и медицинский блок. Также в детском саду есть бассейн.

На территории садика создано 11 отдельных площадок для прогулок — у каждой группы будет индивидуальное место для прогулки.