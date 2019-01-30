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Депутат попала под суд за критику кавказских властей на Первом канале 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @alinachikatueva0916
Депутат городской думы Черкесска Алина Чикатуева записала обращение с просьбой о помощи в своем Instagram-аккаунте. По словам девушки, на такой шаг она пошла из-за иска главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова, который требует через суд лишить ее депутатских полномочий.
Чикатуева обратилась к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву и к руководству страны. Она попросила перенести рассмотрение иска в другой регион, так как судья в городском суде Черкесска — родной брат главы республики Таймураз Темрезов.
Девушка убеждена, что иск связан с ее участием в программе «Мужское/Женское» на Первом канале. В эфире передачи депутат раскритиковала чиновников Карачаево-Черкесии, которые не уделили должного внимания одной из многодетных семей. Чикатуева сообщала, что ей неоднократно поступали угрозы от руководства республики с требованием не выступать на федеральном канале.
Видеообращение Чикутаевой набрало более двух тысяч лайков и 300 комментариев. В поддержку депутата пользователи запустили хештег #Алинамыстобой.
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Общество , Вячеслав Лебедев , Рашид Темрезов , Карачаево-Черкесская Республика , Черкесск
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