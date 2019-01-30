Депутат попала под суд за критику кавказских властей на Первом канале

Чикатуева обратилась к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву и к руководству страны. Она попросила перенести рассмотрение иска в другой регион, так как судья в городском суде Черкесска — родной брат главы республики Таймураз Темрезов.

Девушка убеждена, что иск связан с ее участием в программе «Мужское/Женское» на Первом канале. В эфире передачи депутат раскритиковала чиновников Карачаево-Черкесии, которые не уделили должного внимания одной из многодетных семей. Чикатуева сообщала, что ей неоднократно поступали угрозы от руководства республики с требованием не выступать на федеральном канале.

Видеообращение Чикутаевой набрало более двух тысяч лайков и 300 комментариев. В поддержку депутата пользователи запустили хештег #Алинамыстобой.