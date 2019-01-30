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Скворцова предупредила о росте заболеваемости гриппом в России 

РИА Новости + ещё 7 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом по всей территории России, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с членами правительства.
"Сейчас процесс уже распространяется в Северо-Западный округ, Центральный, Приволжский", — заявила Скворцова.
"По прогнозам нашего референс-центра по гриппу, ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом по всей территории страны. По прогнозам отличается средняя интенсивность… Превалировать будут штаммы гриппа A, сейчас уже это более 76%, примерно поровну AH1N1, похожий по структуре на свиной грипп и H3N2", — сказала министр.
Она также напомнила, что циркулирующие штаммы совпали с теми, что использованы в вакцине.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что число регионов России, где заболеваемость гриппом и ОРВИ превышена, увеличилось с 13 до 23, при этом превышение недельных эпидпорогов составило от 60% до более чем 100%.
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Общество , Анна Попова , Вероника Скворцова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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