Скворцова предупредила о росте заболеваемости гриппом в России

Ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом по всей территории России , заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с членами правительства.

"Сейчас процесс уже распространяется в Северо-Западный округ, Центральный, Приволжский", — заявила Скворцова.

"По прогнозам нашего референс-центра по гриппу, ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом по всей территории страны. По прогнозам отличается средняя интенсивность… Превалировать будут штаммы гриппа A, сейчас уже это более 76%, примерно поровну AH1N1, похожий по структуре на свиной грипп и H3N2", — сказала министр.

Она также напомнила, что циркулирующие штаммы совпали с теми, что использованы в вакцине.