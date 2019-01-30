Александр Беглов открыл детский сад в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл детский сад на Васильевском острове; новое образовательное учреждение появилось на Уральской улице, оно носит имя писателя Ивана Бунина

В своей речи на открытии детского сада №27 Беглов сказал, что это первое подобное учреждения в Василеостровском районе в 2019 году, однако их будет еще много, передает портал «Невские новости».

Также он отметил добросовестный труд строителей. Детский сад построила компания АО «Эталон ЛенСпецСМУ» , он будет передан городу безвозмездно.

Детский сад примет первых воспитанников уже в четверг, а в среду дети получили символические ключи от дверей учреждения из рук врио губернатора.

Детский сад рассчитан на 195 воспитанников. Им будет управлять ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» им. И. А. Бунина.

В новом образовательном учреждении создано 11 групп для малышей, музыкальный кабинет, спортивный зал, пищеблок и медицинский блок, есть бассейн. На территории садика создано 11 отдельных площадок для прогулок — у каждой группы будет своя территория.

Отметим, что в конце декабря Беглов посещал данный детский сад. Тогда он обратил внимание на то, что здание учреждения было построено сразу с бассейном, и отметил, что в Петербурге так должны строиться все детские сады.