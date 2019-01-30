Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл детский сад на Васильевском острове; новое образовательное учреждение появилось на Уральской улице, оно носит имя писателя Ивана Бунина.
В своей речи на открытии детского сада №27 Беглов сказал, что это первое подобное учреждения в Василеостровском районе в 2019 году, однако их будет еще много, передает портал «Невские новости».
Также он отметил добросовестный труд строителей. Детский сад построила компания АО «Эталон ЛенСпецСМУ», он будет передан городу безвозмездно.
Детский сад примет первых воспитанников уже в четверг, а в среду дети получили символические ключи от дверей учреждения из рук врио губернатора.
Детский сад рассчитан на 195 воспитанников. Им будет управлять ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27» им. И. А. Бунина.
В новом образовательном учреждении создано 11 групп для малышей, музыкальный кабинет, спортивный зал, пищеблок и медицинский блок, есть бассейн. На территории садика создано 11 отдельных площадок для прогулок — у каждой группы будет своя территория.
Отметим, что в конце декабря Беглов посещал данный детский сад. Тогда он обратил внимание на то, что здание учреждения было построено сразу с бассейном, и отметил, что в Петербурге так должны строиться все детские сады.