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В Петербурге проверят вменяемость мужчины, закрасившего блокадную надпись 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, закрасивший блокадную надпись на Невском проспекте в Петербурге, отправлен на психиатрическую экспертизу, сообщил начальник ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов.
Ранее сообщалось, что в ноябре вандал дважды закрашивал мемориальную надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" на фасаде дома 14 на Невском проспекте. В конце ноября правоохранители задержали мужчину, который совершил этот акт вандализма. Сообщалось, что он не имеет постоянного места жительства и работы, кроме того, "он мог не осознавать характера своих действий и адекватно оценивать их последствия".
"Мужчина проходит психиатрическую экспертизу, у нас есть основания предполагать, что он невменяемый. Ночевал на чердаке, бомжевал… Надпись у него вызывала свои чувства. Сейчас врачи разбираются, зачем он это сделал", — сказал Умнов, выступая на заседании городского парламента.
Надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" наносились в блокадном Ленинграде на северных и северо-восточных сторонах улиц, потому что обстрел города велся с южного и юго-западного направлений. Надпись на четной, наиболее опасной, стороне Невского проспекта была сделана летом 1943 года бойцами местной противовоздушной обороны.
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Общество , Сергей Умнов , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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